Blisko 9 na 10 badanych jest za wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce

Już od 1 stycznia 2025 roku w Polsce obowiązywać będzie system kaucyjny. Ma on na celu zmniejszenie ilości odpadów, a także zwiększenie poziomu recyklingu. Wysokość kaucji za jedną sztukę plastikowych butelek oraz metalowych puszek wynosić będzie 50 gr, natomiast w przypadku szklanych butelek będzie to 1 zł.

Większość Polaków jest pozytywnie nastawiona do systemu kaucyjnego

Austriacka marka Waterdrop przeprowadziła badanie, w którym zapytała Polaków o opinie na temat tych zmian. Aż 88,3 proc. badanych jest za wprowadzeniem systemu kaucyjnego lub zwrotnego dotyczącego jednorazowych plastikowych butelek.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 23,6 proc. ankietowanych sięga po wodę w plastikowych butelkach, 9,3 proc. wybiera szklane butelki, a 1,7 proc. – inne opakowania. Blisko ⅔ respondentów – 65,4 proc. – deklaruje, że najczęściej korzysta z wody filtrowanej lub z kranu.

Ekologiczne postawy Polaków

Polacy coraz chętniej sięgają po przyjazne środowisku rozwiązania – 87,6 proc. ankietowanych w badaniu Waterdrop deklaruje, że stara się korzystać z wielorazowych opakowań, ponieważ uważa je za bardziej ekologiczne. Co dziesiąty respondent przyznaje, że sięga zarówno po wielorazowe jak i jednorazowe opakowania.

Co roku w trzecią sobotę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sprzątania Wybrzeża – globalna inicjatywa, która mobilizuje ludzi na całym świecie do zaangażowania się w sprzątanie plaż i wybrzeży. Jest to okazja nie tylko do oczyszczania naszego otoczenia z odpadów, ale także do podnoszenia świadomości na temat znaczenia ochrony środowiska, w tym także mórz i oceanów. W tym roku święto przypada 21 września.

Zebrane 10 mln plastikowych butelek ze środowiska

Waterdrop aktywnie angażuje się w walkę z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego plastikiem – od początku swojej działalności wspiera zrównoważony rozwój, m.in. poprzez działania z organizacją non-profit Plastic Bank, która zbiera plastikowe odpady porzucone w środowisku naturalnym. Dotychczas udało się zebrać i poddać recyklingowi już ponad 10 mln plastikowych butelek, które odpowiadają wadze 125 słoni! Za każdą zakupioną butelkę wielokrotnego użytku Waterdrop przekazuje środki na usunięcie ze środowiska dwóch plastikowych. Marka wspiera także cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Z okazji Międzynarodowego Dnia Sprzątania wybrzeża do 22 września wszystkie butelki wielokrotnego użytku Waterdrop dostępne są ze zniżką -20%.

Waterdrop dąży do tego, żeby stać się ekologicznym liderem w branży napojów. Obecnie marka dostępna jest w ponad 20 tys. punktach sprzedaży na świecie. Ambasadorami oraz inwestorami marką są m.in. Hubert Hurkacz i Taylor Fritz. Waterdrop wierzy w świat bez plastiku i popularyzuje butelki wielokrotnego użytku oraz Microdrinki bez dodatku cukru i konserwantów.